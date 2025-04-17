Экс-министра Омской области обвинили в получении взятки на сотни тысяч рублей

Владимир Куприянов, экс-министр труда и социального развития в Омской области, причастен к получению взяток на 647 тыс. руб. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональная прокуратура.

Куприянова обвиняют в получении взяток в крупном размере. По мнению прокуратуры, он получал от главы подчиненного ему государственного учреждения деньги и различное имущество. За это он оказывал этому директору свое покровительство, выписывал премии и даже устроил награждение региональной государственной наградой.

«Также организовал выделение учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 млн руб.», — указано в микроблоге.

Всего Куприянов с точки зрения следствия получил порядка 647 тыс. руб. В его отношении возбуждено уголовное дело, и по нему уже даже утверждено обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России отправила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае на сумму не менее 65 млн руб., которые числятся за бывшим инспектором ДПС из Москвы. Бывшего полицейского обвиняют в получении финансовых средств преступным путем, законность источника доходов он предоставить не сумел.