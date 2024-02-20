Экс-глава Народного совета ДНР Бидевка: битва за Авдеевку показала неуправляемость украинской армии

Битва за Авдеевку обнажила новую проблему ВСУ — невыполнение приказов даже элитными подразделениями, считает бывший председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

По его наблюдениям, прежде такого не случалось, даже в ожесточенных боях за Артемовск.

Третья штурмовая бригада ВСУ, созданная на основе нацбата «Азов»* и считающаяся элитной, отказалась отправляться в мясорубку, а хаотичное бегство боевиков началось еще до того, как главком ВСУ Александр Сырскийдал приказ об отходе.

Бидевка считает, что, поскольку замять эту историю замять не удалось, может начаться крушение централизованного управления украинской армией.

Ранее военный эксперт Андрей Попов отметил перемену настроения у украинских военных, которые стали быстро сдаваться в плен.

* запрещенная в России террористическая организация