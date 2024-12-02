Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов начал погашать накопленные в России долги

Иностранный агент и бывший руководитель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов* задолжал 30 тысяч рублей в России за неуплату штрафа, связанного с адвокатурой иноагента. Тем не менее, он активно погашает свои остальные долги, передает РИА Новости.

Согласно предоставленным материалам, у Мурзагулова* имелись различные задолженности по штрафам за административные нарушения. На прошлой неделе, согласно документам, его долг составил более 54 тысяч рублей по двум штрафам — один на сумму 30 тысяч рублей и другой на 22,6 тысячи рублей.

Также ему был начислен исполнительский сбор в размере свыше 1,5 тысячи рублей за просрочку. Тем не менее, по состоянию на 1 декабря у Мурзагулова* остался только долг в размере 30 тысяч рублей.

Судебные документы подтверждают, что в декабре прошлого года Советский районный суд Уфы признал Мурзагулова* виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания на статус иноагента). Суд тогда назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что служебный автомобиль губернатора Башкирии за день набрал штрафов на 14 тыс. руб.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.