Экс-командующего ОС ВСУ Содоля уголовно накажут за большие потери

Экс-командующий объединенных сил ВСУ Юрий Содоль попадет под уголовное дело за приказы, которые привели к массовой гибели подчиненных. Об этом пишет «Страна» и ряд других украинских СМИ.

Киевский апелляционный суд обратился с ГУР Украины с требованием в течение суток возбудить уголовное дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. По версии суда, военный недобросовестно, негуманно и халатно относился к службе. Это привело к сомнительным приказам: начальник буквально направлял бойцов на смерть.

Напомним, что Содоля уволили сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России). Он указывал, что приказы командира привели к многочисленным смертям на Харьковском направлении. Обращение с жалобой направили в Шевченсковский райсуд Киева, а потом его довели до внимания Апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ новое звание.