Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ новое звание

Соответствующий указ подписан в пятницу, 23 августа 2024 года, о чем также сообщалось в украинских СМИ.

Президент Украины присвоил новое воинское звание главнокомандующему ВСУ. Александр Сырский стал генералом, согласно указу №580 от 23 августа 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского. До этого он занимал пост генерал-полковника. Текущее звание считается высшим в сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Сырский Александр Станиславович также награжден званием Герой Украины. за командование обороной Киева. В сентябре 2022 года он командовал наступлением ВСУ в Харьковской области.

Ранее президент Украины побывал рядом с российской границей и записал видеообращение. Уточняется, что Зеленский находился в Сумской области в пропагандистских целях и по случаю Дня независимости. Регион граничит с Курской областью.