Экс-командующий ВСУ заплатил за выход из СИЗО $120 тыс. и был задержан

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, который вышел из следственного изолятора под залог.

Юрий Галушкин — бывший командира оперативно-тактического управления «Харьков», один из военных, кто допустил халатность при миссии в Харьковской области. Изначально его отправили в СИЗО, однако позже обвиняемый заплатил залог в размере $120 тыс. и вышел. На свободе генерал находился недолго: уже 22 января силовики снова его задержали.

Как уточнили в ГБР, задержание провели в рамках уголовного дела о халатности при прорыве границы Харьковской области и потере подконтрольных ВСУ территорий. Спецслужбы нашли новые факты нарушений в ходе расследования.

«Бывший командующий задержан. Ему будет объявлено о подозрении по статье «Содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие», — уточнили в ГБР.

Ранее сообщалось, что отправили под арест генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, причастного к провалу на харьковском направлении. Вместе с ним по делу о халатности проходит и полковник ВСУ Илья Лапин. По версии следствия, неверная оценка обстановки на поле боя, халатность и бездействие привели к побегу украинских бойцов в критически важный момент, а также потерям территорий.