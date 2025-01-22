Генерал-лейтенанта ВСУ отправили в СИЗО за ошибку на фронте

Украинское издание «Страна» сообщила, что в Киеве по решению суда арестовали генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, который провалил оборону в Харьковской области.

Высокопоставленный украинский военный проходит по делу о халатности во время обороны в Харьковской области. По версии следствия, Артур Горбенко бездействовал, чем совершил ошибку, которая привела к потерям ряда территорий из-под контроля ВСУ.

Печерский районный суд Киева 22 января выбрал меру пресечения для Артура Горбенко. Два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Как напоминает РИА Новости, по тому же делу проходят еще два человека: полковник ВСУ Илья Лапин и экс-командир оперативно-тактического управления «Харьков», генерал Юрий Галушкин.

Всего Государственное бюро расследований Украины возбудило дела против 28 командиров, которые неправомерно сбежали с позиций в Харьковской области. Все они из 125-й отдельной бригады Сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что иностранную наемницу объявили в международный розыск за нападение на Курскую область.