Экс-королева красоты Мьянмы погибла, спасая ребенка

Как сообщило издание Need To Know (NTK), ссылаясь на организаторов конкурса, 28-летняя девушка до последнего пыталась вызволить из-под завалов ребенка.

Ее тело было обнаружено спасателями при разборе завалов многоэтажного дома. Согласно источнику агентства, Сили Ми оказалась погребена под обломками Sky Villa в момент землетрясения. В 2018 году Сили Ми представляла свою страну на международном конкурсе «Мисс Туризм Мира 2018».

Мощное землетрясение произошло 28 марта в центральной части Мьянмы. По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков магнитудой от 7,7 до 7,9 располагался недалеко от Мандалая, третьего по величине города в стране. Гипоцентр землетрясения находился на глубине примерно 10 км.

Ранее китайские ученые предупредили, что в Мьянме «дрожь Земли» не закончится.