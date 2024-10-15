Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО

Московский городской суд подтвердил решение о содержании под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в присвоении денежных средств, сообщил ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения», — огласила решение судья.

В своей апелляционной жалобе защита пыталась оспорить подведомственность дела, ссылаясь на то, что Копайгородский является военнослужащим Министерства обороны России, а также считала возбуждение уголовного дела против него незаконным.

Во время заседания защитники Копайгородского ходатайствовали об изменении меры пресечения, предлагая заменить заключение под стражу на более мягкую меру, которая не предполагает его содержание в СИЗО.

Также в суде выступили адвокаты жены экс-мэра, Янины Копайгородской.

Ранее сообщалось, что в мошеннических схемах экс-мэра Сочи участвовали врач и учительница.