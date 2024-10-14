В мошеннических схемах экс-мэра Сочи участвовали врач и учительница

В уголовном деле экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, появились новые детали. Об этом сообщает «Коммерсант».

Утверждается, что чиновник хотел расширить границы владения своего дома. Для этого два земельных участка были переведены в муниципальную собственность и сданы в аренду гражданам с правом на льготное получение участков под строительство дома.

Участки арендовали врач-терапевт и учительница английского языка.

Они заплатили за землю несколько десятков тысяч рублей, после сего перепродали их адвокату Копайгородского, которая потом продала один из участков жене бывшего мэра. Таким образом, считают следователи, Копайгородскому удалось похитить имущество города на сумму не менее 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в деле Тимура Иванова упоминается экс-глава «Интеркоммерца» Бугаевский.