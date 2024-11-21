Экс-министр обороны Украины Загороднюк исключил перелом из-за Storm Shadow у ВСУ

Разрешение украинской армии со стороны Запада применять ракеты Storm Shadow не сможет вызвать коренной перелом конфликта. Так считает бывший глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк. Его точку зрения привела Financial Times.

Загороднюк заявил, что применение ракет Storm Shadow по объектам на российской территории само по себе не сможет привести ВСУ к успеху и коренному перелому в конфликте.

«Никакое оружие не способно переломить ситуацию», — указал он.

Критически важную роль ракеты смогут сыграть в одном случае — если их применят в сочетании с другими видами вооружений.

Ранее Украина выложила видео ударов ракетами Storm Shadow по Курской области. ВСУ засняли кадры с помощью беспилотника, который наводил и корректировал воздушную атаку. Нападение было произведено на усадьбу князей Барятинских, построенную в XIX веке.