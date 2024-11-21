ВСУ выложили кадры ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области

Вооруженные силы Украины опубликовали в соцсетях видео с корректировавшего ракеты Storm Shadow беспилотника в момент их атаки на приграничную территорию Курской области России. Об этом передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В среду, 20 ноября, телеграм-канал Mash передавал, что ВСУ западными дальнобойными ракетами ударили по принадлежавшему княжескому роду Барятинских поместью XIX века в Курской области. После обстрела местность вокруг усадьбы была сразу же оцеплена силовиками. В настоящее время уточняется тип ракет.

«Враг публикует кадры удара десятка британских Storm Shadow по району усадьбы князей Барятинских в Курской области», — говорится в сообщении telegram-канала.

На опубликованных ВСУ кадрах заметно, как украинские боевики корректируют удар. После чего видны последующие взрывы в поселке Марьино в Рыльском районе области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ, из-за которых была ранена местная жительница.