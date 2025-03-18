Экс-министра культуры Москвы Кибовского обвиняют во взятках на 200 млн рублей

Кибовский был задержан еще в июле прошлого года по обвинению во взяточничестве. Вместе с ним задержанию подверглись еще несколько человек. Изначально ему инкриминировали получение 100 млн руб. По мере продвижения расследования растут и суммы. Сейчас правоохранители считают, что экс-министр Москвы получил более чем 200 млн руб., причем взятки он брал не только рублями, но и в валюте.

Сам обвиняемый утверждает, что не делал ничего плохого, но его уличают показания трех человек, которые уже совершили сделку со следствием. Замоскворецкий районный суд уже вынес решение о продлении ареста Кибовскому до 22 июня.

Ранее сообщалось, что суд отправил под арест бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. По предварительной информации, средства от предпринимателей поступали через посредников. Взятки предназначались для получения общего покровительства, включая упрощенное подписание актов приемки выполненных работ и помощь в заключении новых контрактов.