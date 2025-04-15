Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего инспектора ДПС квартиры в Дубае

Генпрокуратура России отправила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае на сумму не менее 65 млн рублей, которые числятся за бывшим инспектором ДПС из Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

По сведениям информационного агентства, о преступных махинациях бывшего полицейского сообщил глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов во время встречи в Абу-Даби с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.

По словам Генпрокурора, в начале 2025 года в компетентные органы государства Ближнего Востока был направлен запрос об изъятии незаконно нажитых жилых помещений.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль», — добавил Краснов.

В декабре 2022 года по решению Лефортовского районного суда в доход государства было обращено имущество и деньги на общую сумма в 180 млн рублей, которые принадлежали экс-инспектору.

За время службы в ДПС мужчина вместе с родственниками и другими близкими приобрели свыше 20 находящихся за пределами страны объектов недвижимости, а еще автомобиль. Кроме того, у него было найдено свыше €23,8 тыс., а также $60 тыс., которые лежали в банковских ячейках. Законность источника доходов бывший полицейские предоставить не сумел.

Ранее стало известно о том, что в Новом Уренгое на взятках попался бывший инспектор дорожного движения.