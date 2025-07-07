Экс-министра транспорта Старовойта сдали бывшие подчиненные

Бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт рисковал оказаться под следствием из-за показаний, данных против него его бывшими коллегами.

Как сообщил портал RT, ссылаясь на источник в силовых структурах, в деле фигурируют экс-сотрудники Старовойта, которые сами проходят обвиняемыми по делу о финансовых махинациях.

Напомним, что 7 июля президент Российской Федерации Владимир Путин снял Романа Старовойта с поста министра транспорта. Официальные причины отставки не разглашались.

Ранее сообщалось, что тело Старовойта нашли в Tesla Model X.