Тело Старовойта нашли в Tesla Model X: в Сети появилось фото

Фото Tesla Model X, в которой нашли тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, опубликовали в Сети. Как сообщил телеграм-канал Mash, автомобиль обнаружили в Одинцовском районе, неподалеку от деревни Раздоры, в парковой зоне имени Малевича.

Известно, что автомобиль был выпущен в 2018 году. Для обеспечения возможности эксплуатации этого электрокара Старовойт организовал установку одной из первых зарядных станций для электромобилей в Курской области, разместив ее на Красной площади.

Ранее сообщалось, что последний раз Старовойт общался с родными два дня назад.