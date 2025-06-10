Экс-министра здравоохранения Кемеровской области Беглова задержали за взятку

Дмитрий Беглов, покинувший пост главы Министерства здравоохранения Кемеровской области 6 июня 2025 года, был задержан правоохранителями по подозрению в получении взяток. Об этом сообщил ТАСС.

Беглов занимал свой пост более трех лет и ушел по собственному желанию. Теперь правоохранители обвинили экс-министра в получении взяток от представителей коммерческого предприятия. Деньги передавались за покровительство, а также за помощь в заключении контрактов. Бывшего чиновника задержали, позже решением суда его отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Владислава Логинова, мэра Красноярска, задержали 9 июня утром по подозрению в получению особо крупной взятки. По версии следствия, Логинов с 2018 года за шесть лет получил от руководителя одной из коммерческих структур более чем 180 млн рублей. За такую щедрость Логинов, по версии правоохранителей, помог фирме победить на торгах по ремонту дорог.