Что грозит задержанному за взятку мэру Красноярска Логинову

Владислава Логинова, мэра Красноярска, задержали в понедельник утром по подозрению в получению особо крупной взятки. Юрист Юрий Капштык рассказал о том, что может грозить задержанному.

Напомним: по версии следствия, Логинов с 2018 года за шесть лет получил от руководителя одной из коммерческих структур более чем 180 млн рублей. Помимо денег, у Логинова появилась и банька на личном участке. За такую щедрость Логинов, по версии правоохранителей, помог фирме победить на торгах по ремонту дорог.

Что же грозит задержанному мэру Красноярска, которого этапируют в Москву для избрания меры пресечения? По словам юриста Юрия Капштыка, ему грозит штраф в размере от восьмидесяти- до стократной суммы взятки, а также и возможное лишение свободы до 15 лет за получение взятки в особо крупном размере.