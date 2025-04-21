Экс-министру ЖКХ Ростовской области дали 6 лет и 8 месяцев колонии

Состоялся новый суд над бывшим главой Министерства ЖКХ Ростовской области Андреем Майером. Теперь, по совокупности наказаний, экс-чиновнику предстоит провести в колонии 6 лет и 8 месяцев. Об этом сообщил ТАСС.

Два года назад Майер уже был приговорен к 3 годам 5 месяцам колонии общего режима. Тогда ему вменили злоупотребление полномочиями. Еще позже приговор ужесточили до пяти лет лишения свободы. Теперь же состоялся суд по новым эпизодам. Дело рассматривалось Кировским районным судом Ростова-на-Дону.

«Окончательно назначить Майеру наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — таков был вердикт.

Бывшего министра на этот раз признали виновным в злоупотреблениях своей должностью при благоустройстве парка Вересаево в Ростове и парка в городе Зверево.

Ранее сообщалось, что суд посмертно признал виновным Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери за причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над ними. Представитель прокуратуры отметил, что все собранные доказательства однозначно подтверждают виновность Хачатуряна, и предложил прекратить уголовное преследование в связи с его смертью. Суд учел это мнение и отметил, что оснований для реабилитации осужденного или возвращения дела в надзорное ведомство нет.