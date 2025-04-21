Конец «дела сестер Хачатурян»: суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Бутырский суд Москвы огласил приговор по делу Михаила Хачатуряна, признанному виновным посмертно в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над собственными дочерями, сообщил ТАСС.

Отмечается, что уголовное дело было прекращено в связи со смертью Хачатуряна. Суд вынес решение о посмертном признании, опираясь на представленные доказательства и показания свидетелей.

Во время оглашения приговора в зале суда присутствовали две дочери Хачатуряна — непосредственные потерпевшие по делу. В зале также находились адвокаты и представители государственного обвинения.

Представитель прокуратуры отметил, что все собранные доказательства однозначно подтверждают виновность Хачатуряна, и предложил прекратить уголовное преследование в связи с его смертью. Суд учел это мнение и отметил, что оснований для реабилитации осужденного или возвращения дела в надзорное ведомство нет.

Адвокаты, представляющие интересы дочерей Хачатуряна, выразили согласие с позицией прокурора и поддержали решение суда.

«Дело сестер Хачатурян» — громкий судебный процесс, вызвавший резонанс в России в 2018 году. Оно касается уголовного дела в отношении Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, которых обвинили в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна.

Преступление произошло семь лет назад — в июле 2018 года. Тогда возраст девушек составлял 19, 18 и 17 лет соответственно.

В июне 2019 года следственные органы предъявили сестрам окончательное обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Согласно ст. 105 УК РФ, наказание за это деяние предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы.

Защитники сестер Хачатурян утверждали, что девушки оказались в критической ситуации, вызванной длительным домашним насилием и принуждением к сексуальным действиям со стороны собственного отца.

В марте 2021 года Следственный комитет России (СКР) инициировал уголовное дело в отношении покойного Хачатуряна по нескольким статьям — ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 117 УК РФ «Истязание».

В августе 2021 года сестры были признаны потерпевшими по делу, касающемуся их отца. Эксперты комиссии, включая специалистов из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, пришли к выводу, что преступление, совершенное дочерьми Хачатуряна, стало следствием синдрома жестокого обращения со стороны отца и посттравматического стрессового расстройства.

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