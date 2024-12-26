Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что российские войска постепенно занимают укрепленные стратегические позиции украинских Вооруженных Сил.

Он подчеркнул, что Украине предстоит столкнуться с непростыми вызовами. Военный специалист отметил, что вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед в рамках специальной операции.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский утратил доверие как среди населения Украины, так и среди военнослужащих.