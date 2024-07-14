Экс-офицер Беннетт сравнил покушение на Трампа с убийством Кеннеди

Службы безопасности США медленно реагировали на попытку покушения на Дональда Трампа также, как они неохотно исполняли обязанности во время нападения на Джона Кеннеди. Работу телохранителей и другие детали события оценил экс-офицер армии США Скотт Беннетт в разговоре с RT.

Известно, за всего на несколько секунд до нападения на Трампа полиции сообщали о подозрительном человеке на крыше, однако после этого не последовало особой реакции. Позже проверку все же начали, но было поздно: убийца сделал свой шаг на митинге сторонников Трампа. Массовое мероприятие прошло в штате Пенсильвания.

По мнению бывшего офицера Беннета, инцидент мог пройти без трагедий и пострадавших, если бы спецслужбы работали оперативно и слажено.

«Секретная служба была удивительно — если не подозрительно — медленной в защите президента, подобно тому, как они медлили с защитой президента Джона Кеннеди, когда он был застрелен в Техасе», — сказал Беннетт.

Напомним, что стрелок был ликвидирован. Им оказался 20-летний американец. Расследованием покушения на Трампа занимается ФБР. Бывший президент получил ранение уха, один его сторонник погиб. Также были серьезно ранены два человека, их состояние оценивают как критическое.

Ранее сообщалось, что Путин не стал звонить Трампу после покушения.