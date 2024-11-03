Диверсионная группа ВСУ, которая была уничтожена российскими военными в Брянской области, могла иметь прямое отношение к террористическому акту в «Крокусе». Такое мнение высказал подполковник Службы безопасности Украины в отставке Василий Прозоров. Его точку зрения привели РИА Новости .

Прозоров напомнил, что террористическая группа, которая совершила массовый расстрел людей в «Крокус Сити Холле», пыталась отойти именно в Брянскую область. У него есть информация, что стрелков там ожидали несколько групп украинских диверсантов, которые должны были им помочь перейти границу.

Он допустил, что новое вторжение ВСУ на Брянщину является отголоском весенних событий, что данная группа была одной из тех, кто должен был помочь террористам.

Ранее Мария Захарова рассказала о гражданстве ликвидированных под Брянском диверсантов. По ее словам, среди них были иностранные наемники, которые имели паспорта США, Канады и Польши. Пресс-служба ФСБ вдобавок опубликовала фото вещей, которые имели при себе члены диверсионно-разведывательной группы.