Экс-первый вице-мэр Югорска погиб в боях за Авдеевку

Бывший вице-мэр Югорска (ХМАО) Дмитрий Крылов погиб во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщает администрация города.

Администрация Югорска сообщает, что погиб бывший вице-мэр города Дмитрий Крылов. На государственной службе он пробыл почти 15 лет.

«Прошел путь от простого специалиста до первого замглавы города. В последний год работы замещал должность управляющего делами администрации города Югорска», — сообщает администрация города.

Отметили, что Крылов не имел боевого опыта, но решил помочь своей Родине. Он ушел на службу по контракту с Минобороны России в декабре 2023 года. Известно, что у Крылова остались трое сыновей.

Погибшего похоронят в родных краях, в Кургане.

Напомним, недавно на Ямале похоронили местного жителя, погибшего на спецоперации. Прощание с ним состоялось 12 марта.