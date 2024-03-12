В Муравленко простились с погибшим в зоне СВО ямальцем Ангелом

Жители Муравленко попрощались с отважным героем, участником спецоперации Владиславом Ангелом. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию города.

Ямалец занимал должность стрелка-радиотелефониста во время прохождения службы на СВО. Он доблестно исполнял свой долг до последнего. 12 марта в храме Преображения Господня в Муравленко с отважным бойцом простились местные жители, друзья и родственники.

Администрация Муравленко выразила свои соболезнования семье участника спецоперации на Украине.

Напомним, недавно в зоне СВО погиб мужчина из ямальского села Аксарка. С 38-летним военным простились также 12 марта.

Ранее сообщалось, что россиянин угрожал оторвать ногу бойцу СВО, а позже сам попросился на фронт.