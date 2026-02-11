Экс-подполковник ФСБ назвал атаки на военных и активистов диверсией

Карательная волна, накрывшая в последние месяцы российские регионы, — это не череда трагических случайностей, а звенья одной цепи. Об этом в эфире Pravda.Ru заявил президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. По его оценке, нападения на военных, публичных лиц и гражданских активистов следует рассматривать исключительно как часть единой диверсионной стратегии, реализуемой противником открыто и планомерно.

Эксперт пояснил, что ее суть — не только в физическом устранении тех, кто, по мнению диверсантов, проявил себя в ходе специальной военной операции. Ключевая задача гораздо глубже. Это целенаправленный террор как инструмент психологического давления, рассчитанный на запугивание всего общества и дестабилизацию обстановки внутри страны. Противник методично подрывает инфраструктуру, коммуникации и одновременно ведет охоту на людей по заранее составленным спискам, не делая различий между генералитетом, пропагандистами или гражданскими.

По его словам, тактика преследует несколько целей. Главная из них — посеять панику и атмосферу всеобщей подозрительности, заставить людей жить в состоянии тревоги, постоянно оглядываясь по сторонам. Это создает эффект психологического прессинга, который должен парализовать волю, заставить сомневаться и молчать. Не менее важен и медийный аспект: каждая такая атака мгновенно становится информационным поводом, работает на «хайп» и формирует у определенной аудитории ощущение тотальной уязвимости власти.

Филатов резюмировал, что непосредственное влияние этих акций на ход боевых действий минимально. Их реальная цель — тыл, общественное сознание и моральный дух. Итогом становится не военный, а глубоко социальный и психологический урон. Стратегия диверсантов строится на надежде, что хронический стресс и чувство незащищенности в итоге разведут общественный консенсус изнутри. Противник делает ставку на измор, где террор — не просто акт возмездия, а форма изощренной войны против обычного чувства безопасности.

Ранее член СПЧ Кабанов заявил, что безопасность военных и разведчиков требует срочного пересмотра.