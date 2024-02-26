Экс-полковник СБУ предрек новое обрушение фронта

Российская армия атакует сразу на нескольких направлениях, нащупывая слабые места в украинской обороне, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Эксперт призвал не верить официальным заявлениям украинских властей о больших потерях в российских войсках и их неспособности проводить наступление.

«Пожалуйста, не слушайте. Это идет недооценка противника, она нам еще боком вылезет, кстати, уже вылезает», — сказал Стариков.

По его словам, российская армия проводит постоянную ротацию, обучая свежие силы. В то же время солдаты ВСУ подразделяются на две категории — те, кто умеют воевать, но смертельно устали, и те, кого бросили на фронт необученными. Стойкость и тех, и других подразделений вызывает большой вопрос.

Такая ситуация, по мнению Старикова, может привести к полному обрушению фронта.

Российская армия после освобождения Авдеевки и Ласточкино продолжает успешно развивать наступление на запад. Сегодня российские штурмовики начали боевые действия на окраинах стратегически важного населенного пункта Орловка.