Экс-полковник СБУ: российские удары лишают ВСУ стратегических резервов

Удары российской армии по критической инфраструктуре лишают ВСУ доступа к стратегическим резервам, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он отметил, что уничтожение энергосистемы лишает Украину возможности доставлять к линии фронта стратегические резервы железнодорожным транспортом. Таким образом, передняя линия ВСУ остается отрезанной.

Стариков предположил, что вслед за ударами по инфраструктуре Россия может перейти к широкомасштабному наступлению на земле.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что только с начала этого года ВСУ потеряли более 80 тысяч человек, 14 тысяч различного вооружения, включая 1200 единиц бронетехники.

Ранее американский Youtube-канал Defense TV отметил, что российские планирующие авиабомбы стали «источником боли» для ВСУ.