Экс-помощник мэра Улан-Удэ рассказал о жизни под обстрелами в Бат-Яме

Уже третий день продолжается эскалация между Ираном и Израилем, начавшаяся с операции «Восстающий лев», предпринятой Израилем. Заявленная цель — пресечение иранских разработок в области ядерного оружия. Сообщается о ликвидации девяти ключевых иранских ученых-ядерщиков и уничтожении ряда объектов, предназначенных для обогащения урана.

В ответ Иран нанес мощный ракетный удар по Бат-Яму, в результате которого была разрушена жилая высотка. Десять гражданских лиц стали жертвами атаки.

Борис Лев, бывший помощник мэра Улан-Удэ, перебравшийся в Бат-Ям в начале 2000-х, оказался в эпицентре событий и поделился своими впечатлениями о жизни города в условиях военного конфликта с Ираном, передает газета «Номер Один».

По его словам, за последние двое суток ему приходилось по несколько раз спускаться в бомбоубежище вместе с другими жителями города.

«Пока не объявляли отбой, но ничего, держимся, хотя страшновато приходится, — сообщил он.

Лев предполагает, что гибель мирных жителей может быть связана с тем, что некоторые игнорируют сигналы воздушной тревоги, хотя большинство следуют инструкциям службы тыла.

Комментируя попадание иранской ракеты в жилой дом в Бат-Яме, он предположил, что некоторые жильцы могли не успеть спуститься в укрытие и находились на лестничной клетке в момент удара.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал WSJ за публикации о его планах по атаке на Иран.