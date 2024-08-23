Эксперт Клименко усомнился, что за спам-звонки смогут привлекать к ответственности

Минцифры РФ решило положить конец массовым спам-обзвонам, однако эксперты сомневаются, что ужесточение законов как-то повлияет на ситуацию. В беседе с KP.RU председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о минусах инициативы.

Специалист поддержал идею Минцифры РФ, однако отметил ряд нюансов, которые мешают полноценной реализации проекта. Например, по словам Клименко, в законодательстве не прописано, понятие спамеров.

«Я за то, чтобы к ним отнести максимально широкий круг компаний, обзванивающих население. Пусть потом в суде доказывают, что они не спамеры, а добросовестные предприниматели. Во-вторых, технически все так устроено, очень трудно найти концы», — отметил Клименко.

При этом известно, что большинство компаний не сами обзванивают клиентов, а делегируют это подрядчикам. Нужно это для того, чтобы организации не привлекли к ответственности за обзвоны и нарушение закона о персональных данных. По сути черновая работа остается за исполнителем.

Как отметил Клименко, работает это и следующим образом: закупает оборудование, которое совершает по 200 звонков в день из разных городов. Затраты на такую технику окупаются за три месяца. Такие устройства не запрещены в РФ, и, к сожалению, этим пользуются мошенники. Доказать, что это спам и установить точное место звонка почти невозможно. По этой причине очередной закон и ужесточение может никак не повлиять на работу компаний, спам-обзвоны, мошеннические схемы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать граждан с помощью продажи школьных товаров.