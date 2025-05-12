Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского заочно приговорили в РФ к шести годам колонии

Московский суд вынес заочный приговор в отношении экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*. Ему назначили шесть лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от адвоката украинского дипломата Дмитрия Кирсанова. В 2022 году Врублевский занимал пост посла Украины в Казахстане. Он дал интервью, в котором призывал убивать русских, он также возбуждал ненависть по языковому признаку и национальной принадлежности. За это в его отношении было возбуждено уголовное дело. Это дело рассматривал Басманный районный суд города Москвы.

«Назначено 6 лет колонии», — указал защитник подсудимого.

В итоге Врублевский объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря таганской ОПГ Игоря Жирноклеева. Суд вынес вердикт, учитывая ряд преступлений. В частности, его признали виновным в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, который был известен как Дед Хасан. Другие совершенные преступления относятся к категории особо тяжких.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов