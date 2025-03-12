Экс-президент Грузии получил девять лет по «делу пиджаков»

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Тбилисский городской суд признал виновным в растрате государственных средств в размере 9 млн лари ($3,2 млн) и приговорил к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

Обвинения в нецелевом использовании государственных денег были выдвинуты против Саакашвили еще в 2014 году. В Грузии это дело получило неофициальное название «дело пиджаков».

По версии обвинения, Саакашвили, занимая пост президента, тратил государственные деньги на личные нужды, в частности, на покупку пиджаков и пальто, оплату обучения сына, косметические процедуры, аренду дорогостоящих автомобилей и самолета, а также приобретение наручных часов.

Ранее сообщалось, что суд приговорил фигуранта дела о покушении на экс-депутата Рады Царева к 24 годам.