Экс-президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

Бывший президент Перу Ольянте Умале и его жена Надин Эредиа были осуждены по делу об отмывании денег и незаконном финансировании избирательной кампании. Каждый из них получил по 15 лет тюрьмы. Сообщение об этом появилось на странице перуанского Верховного суда в запрещенной в РФ социальной сети.

Умале возглавлял Перу с период с 2011 по 2016 год. Уже после того как он покинул высший пост страны, его обвинили в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По данным прокуратуры, политик получал деньги из Венесуэлы, а также от ряда строительных компаний.

«Суд приговорил Ольянту Умалу и Надин Эредиа к 15 годам тюремного заключения, признав их виновными в отмывании денег», — указано в микроблоге.

Вместе с ними были приговорены еще несколько человек по тому же делу. Брату Эредиа дали 12 лет тюрьмы. Еще четверым людям в качестве наказания назначили по пять-восемь лет заключения.

Ранее сообщалось о смерти перуанского писателя Марио Варгас Льоса, лауреата Нобелевской премии по литературе. Он скончался на 90-м году жизни.