Победа России становится очевидной, и Запад бросает на произвол судьбы Украину, которая оказалась неэффективным инструментом для противодействия России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он пояснил, что США никогда и не ждали победы Украины. Поддержка киевского режима имела единственную цель — навредить России.

Выяснилось, что от Киева пользы не слишком много, и пришло время от него избавляться. Поэтому Запад создает лишь видимость поддержки, позволяя Украине медленно умереть, считает Риттер.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что украинская артиллерия на линии фронта практически перестала работать. ВСУ испытывают серьезный снарядный голод, и из-за отсутствия боеприпасов отвели уцелевшие орудия в тыл.