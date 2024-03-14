Украинская армия почти перестала использовать тяжелую артиллерию в районе Авдеевки

ВСУ стали испытывать резкий дефицит как вооружений, так и боеприпасов. Поэтому они оттянули в тыл орудия крупного калибра, чтобы не терять их. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой народной республики. Его слова привел ТАСС .

Он указал, что российские бойцы за последнее время поразили очень большое число огневых точек ВСУ. Те потеряли как материальную часть, так и орудийные расчеты, что заставляет их быть заметно осторожнее.

«Уцелевшую технику они отвели подальше. Остались единичные расчеты, потому на этом участке фронта артиллерия практически не работает», - сообщил он.

С российской стороны самым активным образом действуют операторы БПЛА, которые запускают FPV-дроны.

Ранее Кимаковский объяснил небольшое число подбитых украинских танков при освобождении Невельского российской армией. ВСУ отвели свою тяжелую технику сразу после того, как потеряли несколько своих машин, среди которых были и Абрамсы.