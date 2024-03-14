Украинская армия почти перестала использовать тяжелую артиллерию в районе Авдеевки
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ВСУ стали испытывать резкий дефицит как вооружений, так и боеприпасов. Поэтому они оттянули в тыл орудия крупного калибра, чтобы не терять их. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой народной республики. Его слова привел ТАСС.
Он указал, что российские бойцы за последнее время поразили очень большое число огневых точек ВСУ. Те потеряли как материальную часть, так и орудийные расчеты, что заставляет их быть заметно осторожнее.
«Уцелевшую технику они отвели подальше. Остались единичные расчеты, потому на этом участке фронта артиллерия практически не работает», - сообщил он.
С российской стороны самым активным образом действуют операторы БПЛА, которые запускают FPV-дроны.
Ранее Кимаковский объяснил небольшое число подбитых украинских танков при освобождении Невельского российской армией. ВСУ отвели свою тяжелую технику сразу после того, как потеряли несколько своих машин, среди которых были и Абрамсы.