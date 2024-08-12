По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, истребители F-16, поставленные Незалежной союзниками, не смогут изменить положение украинских войск. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что наличие на фронте западных истребителей является только показательным представлением.

Ранее пилот ВКС раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 в Незалежной. По его словам, с появлением у украинских войск новых самолетов у Вооруженных Сил РФ зеркально будут готовы новые средства противодействия.