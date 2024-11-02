Экс-руководителя ЧЭМК, обвиняемого в развращении школьниц, отправили под домашний арест

Калининский суд Челябинска изменил меру пресечения для экс-гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который фигурирует в деле о получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, сообщило издание 74.ру.

Теперь он будет находиться под домашним арестом до 28 февраля 2025 года вместо содержания в СИЗО. Дело поступило в суд на текущей неделе и будет рассматриваться на закрытом заседании.

Судьи отказались комментировать журналистам вопросы о статьях окончательного обвинения. По сведениям 74.ру, Ходоровский полностью признал свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве до начала судебного разбирательства.

Ранее Никулинский районный суд столицы принял решение о заключении под домашний арест заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова, вовлеченного в дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Данная мера пресечения будет действовать до 24 декабря.