Суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест

Заместитель министра энергетики отправлен под домашний арест, как сообщил «Коммерсантъ».

Никулинский районный суд столицы принял решение о заключении под домашний арест заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова, вовлеченного в дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Данная мера пресечения будет действовать до 24 декабря.

Вместе с Мочальниковым под следствие попали Анатолий Яновский и две чиновницы из ФГБУ ГУРШ. Троих обвиняемых подозревают в хищении крупных сумм бюджетных средств, предназначенных для очистки территорий бывших выработок.

По данным следствия, общий ущерб от противозаконных действий превышает 500 млн руб., а косвенный ущерб природной среде может достигать 12 млрд руб. В пятницу, 25 октября, суд проведет заседание для определения мер пресечения.

Ранее МВД опубликовало видео задержания замминистра энергетики Мочальникова.