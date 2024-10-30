Экс-сенатора Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву по подозрению в мошенничестве и растрате

Бизнесмен и бывший сенатор Александр Сабадаш был переведен из Санкт-Петербурга в Москву в рамках нового уголовного дела, касающегося мошенничества и растраты в особо крупном размере, согласно постановлению Мещанского суда Москвы. Как передает ТАСС, Сабадаш останется в столице на период следствия.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабадаша А.В. (ст. 159, ч. 4; ст. 160, ч. 4)», — говорится в сообщении.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга закрыл уголовное дело о мошенничестве в отношении С. Сомова и Д. Гаркуши, руководителей банка «Таврический», которые были соучастниками дела вместе с Сабадашем, в связи с истечением сроков давности.

Прокуратура утверждала, что не позже 25 июня 2014 года Сомов и Гаркуша, осознавая предстоящую проверку банка, разрабатывали схему хищения и легализации активов клиента, компании АО «Сланцевский завод «Полимер», чтобы покрыть задолженности перед банком за счет его имущества.

В декабре 2023 года Сабадаш был задержан в Санкт-Петербурге по делу касающемуся хищения денег банка «Таврический». Сабадаш обвинялся по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ, подразумевающей мошенничества в особо крупном размере.