Трагическое нападение в подмосковной школе, потрясшее всю страну, обросло версиями и предположениями. Пока следствие разбирается в мотивах подростка, бывший сотрудник украинской СБУ Василий Прозоров в эфире радио Sputnik высказал версию, которая переводит происшествие из плоскости личной трагедии в контекст гибридной войны.

В основе его предположения — фотографии задержанного, на которых видны шевроны с нацистской символикой, характерные, по его словам, для украинских националистических формирований. Этот внешний атрибут стал для эксперта отправной точкой. Он утверждает, что для украинских спецслужб в условиях конфликта не существует никаких моральных ограничений, а потому вербовка или психологическая обработка подростков через интернет для совершения провокаций в России выглядит для них допустимой тактикой.

По его словам, если эта версия найдет подтверждение, последствия будут выходить далеко за рамки уголовного дела. Это будет означать, что гибридная война добралась до самой уязвимой и болезненной точки — школьных классов, где целью становится не просто дестабилизация, а подрыв самих основ безопасности и доверия внутри общества. Подобные акции, если они инспирированы извне, рассчитаны на максимальный резонанс и психологический шок.

Эксперт подчеркнул, что трагедия в Одинцове также заставляет задаться страшным вопросом: насколько защищено молодое поколение от целенаправленного информационного и психологического воздействия извне? Даже если следы внешнего вмешательства не подтвердятся, сама возможность такой версии указывает на новый, пугающий уровень угроз, где подросток может превратиться в инструмент в чужих руках. Итогом этой истории, помимо судебного приговора, должно стать осознание необходимости не только физической, но и идеологической защиты школьной среды от тех, кто не видит границ в своей жестокости.

