Политолог назвал школьные нападения следствием неизбежного буллинга

Волна ужасающих нападений в школах заставляет общество искать универсальное решение, способное раз и навсегда обезопасить детей. Однако политолог Ростислав Ищенко в своем эфире на радио Sputnik высказал трезвую, хоть и непростую для восприятия мысль: полностью исключить подобные трагедии невозможно. По его мнению, корень проблемы уходит глубже социальных или политических систем — он находится в самой природе человека, особенно в подростковом возрасте.

Суть аргумента Ищенко заключается в неизбежности детского буллинга. Он считает, что травля — это не просто досадное отклонение, которое можно искоренить правильным воспитанием. Это явление, генетически унаследованное от предков, часть борьбы за лидерство и социальный статус в группе.

«Травля детей в школе была до, при и после советской власти, и будет после нас», — заявил политолог.

Именно жертвы этой систематической жестокости, доведенные до отчаяния, иногда дают ту самую «жесткую реакцию», выливающуюся в насилие. Таким образом, нападение — это не всегда результат внешней идеологической обработки; это может быть и последняя, отчаянная попытка ответить на внутренний, школьный ад.

Эксперт предполагает, что никакие меры безопасности — ни охранники, ни досмотры, ни психологи — не дадут стопроцентной гарантии, пока сохраняется сама социальная среда, порождающая конфликты и травлю. Единственным радикальным способом прервать физическое насилие Ищенко видит полный отказ от очного обучения и переход на дистанционное, где нет прямого контакта. Но такая «безопасность» равносильна капитуляции и социальной деградации.

По его мнению, мы вынуждены жить в мире, где абсолютная безопасность в школе — недостижимый идеал. Это не означает, что не нужно бороться за ее повышение через охрану, воспитание и поддержку. Но это требует признать сложность проблемы: за некоторыми трагедиями стоит не только злой умысел или внешнее влияние, но и темная сторона коллективной человеческой природы, проявляющаяся в школьных коридорах. Поэтому борьба должна вестись не только с оружием в руках, но и с причинами отчаяния в душах тех, кто его в итоге берет.

Ранее в Госдуме предложили досматривать школьников и менять систему воспитания после трагедии в Одинцово.