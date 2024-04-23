Экс-сотрудник СБУ Прозоров: подозреваемую в убийстве Дугиной могли ликвидировать

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что украинка Наталья Вовк может быть мертва. Именно ее подозревают в убийстве дочери политолога и философа Александра Дугина, пишет News.ru.

Наталья Вовк сбежала на Украину после того, как расправилась с Дарьей Дугиной. Она слишком много знала о преступлении, его заказчиках и подельниках, в связи с чем ее могли ликвидировать. При этом Прозоров отмечает, что попадись Вовк в руки российских спецслужб, ее бы быстро раскрыли, а заодно и обнародовали «неприглядную правду» о настоящей деятельности Украины.

«Думаю, велика вероятность того, что мы никогда ее не увидим и не услышим. Она слишком ценный свидетель, может многое рассказать. Даже Запад воспринял убийство Дарьи Дугиной неоднозначно, потому что это не убийство генерала или конструктора военной техники. Это убийство молодой женщины, публициста, журналиста, историка. Это реально теракт, а не военная операция. Поэтому в глазах Запада это, конечно, выглядит не очень комильфо», — обяснил Прозоров.

Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье. Она села в машину, которая после движения взорвалась, вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку. ПО предварительным данным, заказчиками этого убийства были с Украины. Предполагали, что целью должен был стать Александр Дугин, а не его дочь.

Ранее сообщалось, что философ Дугин связал петицию против школы Ильина с операцией западных спецслужб.