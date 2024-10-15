Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Зеленского к терактам на территории РФ

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров поделился с ТАСС информацией о том, что СБУ и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины якобы причастны к терактам, происходящим на территории России, и что эти действия были согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Следственные органы России выдвинули заочное обвинение против председателя СБУ Василия Малюка в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года.

Он был заочно арестован в рамках данного расследования и объявлен в розыск по другим делам, связанным с терроризмом.

Прозоров отметил, что любые операции СБУ на территории России требуют одобрения и согласования со стороны Малюка, а также согласия Зеленского и Ермака.

Ранее сообщалось, что теракт предотвращен на главном железнодорожном вокзале Ярославля.