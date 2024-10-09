SHOT: теракт предотвращен на главном железнодорожном вокзале Ярославля

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт, сообщил SHOT. По данным источника, неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство (СВУ) к поезду, который утром приехал на станцию.

Отмечается, что состав из 61 вагона прибыл в парк вокзала Ярославль-Главный в субботу, 5 октября, около 8:00 мск. Работники проводили плановый осмотр поезда, в результате которого обнаружили подозрительное устройство с проводами. Оно было прикреплено к днищу 47-го вагона. На вокзал прибыли экстренные службы и оцепили место с «находкой».

По информации SHOT, поезд обследовали кинологи и взрывотехники. Устройство уничтожили на месте. Детонации не произошло. Сам поезд никаких повреждений не получил.

Обнаруженное устройство также передали на экспертизу. Уточняется, что при его изучении силовики обнаружили все признаки СВУ, внутри которого была установлена взрывчатка с пластидом.

Как сообщил Mash, состав формировался на станции Дно в Псковской области. Оттуда поезд прибыл на станцию Сонково в Московской области, откуда и отправился на вокзал Ярославля. Специалисты выясняют, как и где могло быть заложено СВУ.

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