Экс-сотрудника МВД Украины обнаружили мертвым в Испании

В Испании было найдено мертвое тело бывшего сотрудника украинского МВД Игоря Грушевского. Его нашли в бассейне, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой Министерства иностранных дел Украины. По информации дипломатов, Грушевского, который ранее занимал посты в украинском МВД и Нацгвардии, обнаружили в бассейне жилого комплекса Cala Alta. Именно в этом ЖК, который расположен в испанском городе Вильхойса (провинция Аликанте), был застрелен россиянин Кузьминов, вместе с вертолетом перелетевший из РФ на Украину. На момент обнаружения тела Грушевский уже не подавал признаков жизни, он плавал в воде вниз лицом.

«По сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела на Украину», — указали журналистам.

Одной из версий смерти украинца допускают внезапный инфаркт либо инсульт. Никаких внешних повреждений на теле обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала семейную пару из Франции, предотвратив, как предполагается, ритуальное убийство их собственного ребенка. Основанием для задержания послужили показания человека, близкого к семье. Он рассказал, что отец пятилетнего ребенка говорил о его одержимости злыми духами. По информации источника, родители планировали отправиться в марокканскую Сахару для проведения ритуала жертвоприношения.