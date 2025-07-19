Испанские власти предотвратили жертвоприношение ребенка родителями

В Испании полиция задержала семейную пару из Франции, предотвратив, как предполагается, ритуальное убийство их собственного ребенка. Информацию об этом распространило издание Morocco World News.

Основанием для задержания послужили показания человека, близкого к семье. Он рассказал, что отец пятилетнего ребенка говорил о его одержимости злыми духами. По информации источника, родители планировали отправиться в марокканскую Сахару для проведения ритуала жертвоприношения.

Задержание произошло в испанском городе Альхесирас, когда пара готовилась к посадке на паром в Танжер (Марокко). Им инкриминируют преступный сговор и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

На судебном заседании адвокат подсудимых настаивал на отсутствии доказательств намерения навредить сыну. В свою очередь, юрист, защищающий интересы ребенка, заявил о неадекватности поведения родителей и исходящей от них опасности для мальчика.

Ранее сообщалось, что украинка сняла ритуальное убийство дочери на камеру.