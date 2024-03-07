Российская армия имеет превосходные средства противовоздушной обороны. РФ заметно превосходит в данной сфере Соединенные Штаты. Так считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший пост советника американского министра обороны при Дональде Трампе. Он изложил свою точку зрения в социальной сети Х.

Он отметил, что у армии США не так много средств противовоздушной обороны. Она традиционно делает ставку на могущество авиации, которая совершенно безнаказанно для себя наносит удары по противнику с воздуха.

«Безнаказанности больше нет. Россия гораздо лучше подготовлена в сфере ПВО», - указал Макгрегор.

Он также отметил, что российская армия сумела добиться наибольшего усиления за последние 40 лет. Это говорит о том, что все санкции Байдена с треском провалились.

Ранее Дуглас Макгрегор призвал американские власти усилить границы США десятками тысяч военных. Только армия сможет остановить наплыв нелегальных мигрантов, так считает эксперт.