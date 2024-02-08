Экс-советник Пентагона Фриман: Россия может при необходимости захватить Одессу

Если Киев не согласится на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он подчеркнул, что Одесса всегда считалась русским городом, и российское руководство может отдать приказ о ее освобождении.

Потеря Одессы станет тяжелым ударом для Украины, предупредил Фриман, так как в этом случае она потеряет выход к Черному морю.

Также бывший советник добавил, что Россия никогда не допустит, чтобы Украина оказалась под контролем НАТО.

Сегодня российская армия нанесла серию ударов по объектам военной инфраструктуры в Одесской области.