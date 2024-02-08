Экс-советник Пентагона Фриман: Россия может при необходимости захватить Одессу
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Если Киев не согласится на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он подчеркнул, что Одесса всегда считалась русским городом, и российское руководство может отдать приказ о ее освобождении.
Потеря Одессы станет тяжелым ударом для Украины, предупредил Фриман, так как в этом случае она потеряет выход к Черному морю.
Также бывший советник добавил, что Россия никогда не допустит, чтобы Украина оказалась под контролем НАТО.
Сегодня российская армия нанесла серию ударов по объектам военной инфраструктуры в Одесской области.