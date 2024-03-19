Экс-советник Пентагона Макгрегор: от Украины останется огрызок страны со столицей во Львове

«Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО», — сказал Макгрегор.

По его мнению, Одесса и другие черноморские города в скором времени станут частью России, поскольку исторически являются российскими. Украинская армия не сможет остановить этот процесс, считает офицер.

Ранее схожее мнение высказывал бывший разведчик США Скотт Риттер. Он отмечал, что при дальнейшем развитии конфликта Украина неизбежно потеряет Одессу и Харьков.