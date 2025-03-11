Экс-советник президента РФ Клименко назвал правила реагирования на утечки данных

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко дал рекомендации по правилам реагирования на утечки данных. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в прошлом году «утекло» 600 или 800 млн данных. Это неприятно, потому что всем известно, каким образом это может быть использовано злоумышленниками.

Бывший советник главы государства добавил, что подобными данными пользуются коммерческие банки, которые ориентированы на максимальную прибыль. Роскомнадзор старается бороться с рекламщиками, призывая их не покупать украденные базы, тем не менее это равно тому, чтобы заставить ломбарды не принимать краденное.

По его мнению, в целом утечка данных — это не коронавирус и не онкология, а просто неприятная ситуация.

Ранее он заявил, что во всех регионах РФ можно локально заблокировать Telegram.